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Политолог: Евросоюз вряд ли полностью реализует резолюцию Европарламента
Источник материала: UDF
Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Беларуси, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций к временной приостановке участия Беларуси в системе SWIFT. По мнению евродепутатов, санкции должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами".
Европарламент призвал ввести секторальные санкции против нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности, выступил за прекращение финансирования государственных банков Беларуси. ЕП также призвал при проведении расследования инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Беларуси "изучить роль России" и в случае обнаружения причастных россиян ввести против них санкции. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является только рекомендацией для стран ЕС.
"Прислушается ли исполнительная власть в ЕС к этим идеям (изложенным в резолюции Европарламента – ред.)? Я думаю, в такой полноте – чтобы отключить из SWIFT и множество серьезных проблем создать Беларуси – вряд ли", - сказал политолог в четверг.
По его мнению, иначе в таком случае "слишком много будет затронуто интересов и слишком большой тогда получится кризис в Европе". "Он обязательно затронет и Россию. Он не ограничится одной Беларусью", - продолжил Шевцов.
"Надо ожидать, как это обычно у них (в ЕС – ред.) бывает в этих случаях, некоей тягомотины. То есть что-то (какие-то ограничения – ред.) будут вводить, будут смотреть, как подействовало. Потом будут какие-то переговоры. Потом, может быть, еще что-то введут. Мне кажется, что пойти на большой кризис с Россией из-за Беларуси сейчас Запад не готов", - сказал политолог.
Вместе с тем, по его словам, "вот осенью, когда в России будут выборы (в Госдуму – ред.), может быть".
Собеседник агентства отметил, что принятая Европарламентом резолюция "укладывается в логику тех отношений Беларуси и Запада, которые сложились в последние месяцы". Он добавил, что на данном этапе резолюция Европарламента, скорее, является неким устрашающим жестом в адрес официального Минска, который призван побудить белорусские власти изменить свою политику, пойти на попятную. "Именно так ее и нужно рассматривать", - заключил политолог.
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Белорусский политолог усомнился, что Евросоюз полностью реализует резолюцию Европарламента
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