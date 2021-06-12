Источник материала: UDF





"Прислушается ли исполнительная власть в ЕС к этим идеям (изложенным в резолюции Европарламента – ред.)? Я думаю, в такой полноте – чтобы отключить из SWIFT и множество серьезных проблем создать Беларуси – вряд ли", - сказал политолог в четверг.

"Надо ожидать, как это обычно у них (в ЕС – ред.) бывает в этих случаях, некоей тягомотины. То есть что-то (какие-то ограничения – ред.) будут вводить, будут смотреть, как подействовало. Потом будут какие-то переговоры. Потом, может быть, еще что-то введут. Мне кажется, что пойти на большой кризис с Россией из-за Беларуси сейчас Запад не готов", - сказал политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Евросоюз вряд ли полностью реализует резолюцию Европарламента Белорусский политолог усомнился, что Евросоюз полностью реализует резолюцию Европарламента