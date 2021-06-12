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Политолог: Евросоюз вряд ли полностью реализует резолюцию Европарламента

12.06.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политолог: Евросоюз вряд ли полностью реализует резолюцию Европарламента
Директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов заявил РИА Новости, что вряд ли исполнительные власти Евросоюза полностью реализуют на практике призывы к санкциям против Минска, изложенные в принятой Европарламентом резолюции, потому что это спровоцирует обострение отношений с РФ, к чему Европа пока не готова.

Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Беларуси, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций к временной приостановке участия Беларуси в системе SWIFT. По мнению евродепутатов, санкции должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами".

Европарламент призвал ввести секторальные санкции против нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности, выступил за прекращение финансирования государственных банков Беларуси. ЕП также призвал при проведении расследования инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Беларуси "изучить роль России" и в случае обнаружения причастных россиян ввести против них санкции. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является только рекомендацией для стран ЕС.

"Прислушается ли исполнительная власть в ЕС к этим идеям (изложенным в резолюции Европарламента – ред.)? Я думаю, в такой полноте – чтобы отключить из SWIFT и множество серьезных проблем создать Беларуси – вряд ли", - сказал политолог в четверг.


По его мнению, иначе в таком случае "слишком много будет затронуто интересов и слишком большой тогда получится кризис в Европе". "Он обязательно затронет и Россию. Он не ограничится одной Беларусью", - продолжил Шевцов.

"Надо ожидать, как это обычно у них (в ЕС – ред.) бывает в этих случаях, некоей тягомотины. То есть что-то (какие-то ограничения – ред.) будут вводить, будут смотреть, как подействовало. Потом будут какие-то переговоры. Потом, может быть, еще что-то введут. Мне кажется, что пойти на большой кризис с Россией из-за Беларуси сейчас Запад не готов", - сказал политолог.


Вместе с тем, по его словам, "вот осенью, когда в России будут выборы (в Госдуму – ред.), может быть".

Собеседник агентства отметил, что принятая Европарламентом резолюция "укладывается в логику тех отношений Беларуси и Запада, которые сложились в последние месяцы". Он добавил, что на данном этапе резолюция Европарламента, скорее, является неким устрашающим жестом в адрес официального Минска, который призван побудить белорусские власти изменить свою политику, пойти на попятную. "Именно так ее и нужно рассматривать", - заключил политолог.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский политолог усомнился, что Евросоюз полностью реализует резолюцию Европарламента
 
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