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Трогательно до слез! Ретривер бежал за машиной скорой помощи, чтобы не оставлять хозяйку (ВИДЕО)

12.06.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трогательно до слез! Ретривер бежал за машиной скорой помощи, чтобы не оставлять хозяйку (ВИДЕО)

Трогательную историю опубликовал ridus.ru.

Женщина из Стамбула в Турции долго болела и лечилась дома под присмотром родственников и своей собаки – ретривера. Пес не отходил от хозяйки ни на минуту.

Состояние женщины ухудшилось, и родные вызвали скорую. Когда врачи забрали больную, за ними побежал пес – он явно не собирался оставлять хозяйку.

Медики не могли разрешить животному поехать с женщиной из-за политики здравоохранения и гигиенической безопасности.


Заботливый пес бежал за машиной и не останавливался до самой больницы. Потом он ждал рядом со зданием клиники и вернулся домой вместе с хозяйкой, когда ее выписали.

Фото: Pixabay.com

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Трогательную историю опубликовал ridus.ru. Женщина из Стамбула в Турции долго болела и лечилась дома под присмотром родственников и своей собаки – ретривера. Пес не...
 
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