Трогательно до слез! Ретривер бежал за машиной скорой помощи, чтобы не оставлять хозяйку (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Трогательную историю опубликовал ridus.ru .

Женщина из Стамбула в Турции долго болела и лечилась дома под присмотром родственников и своей собаки – ретривера. Пес не отходил от хозяйки ни на минуту.

Состояние женщины ухудшилось, и родные вызвали скорую. Когда врачи забрали больную, за ними побежал пес – он явно не собирался оставлять хозяйку.

Медики не могли разрешить животному поехать с женщиной из-за политики здравоохранения и гигиенической безопасности.





Заботливый пес бежал за машиной и не останавливался до самой больницы. Потом он ждал рядом со зданием клиники и вернулся домой вместе с хозяйкой, когда ее выписали.

Фото: Pixabay.com

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