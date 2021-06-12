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Трогательно до слез! Ретривер бежал за машиной скорой помощи, чтобы не оставлять хозяйку (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательную историю опубликовал
Женщина из Стамбула в Турции долго болела и лечилась дома под присмотром родственников и своей собаки – ретривера. Пес не отходил от хозяйки ни на минуту.
Состояние женщины ухудшилось, и родные вызвали скорую. Когда врачи забрали больную, за ними побежал пес – он явно не собирался оставлять хозяйку.
Медики не могли разрешить животному поехать с женщиной из-за политики здравоохранения и гигиенической безопасности.
Заботливый пес бежал за машиной и не останавливался до самой больницы. Потом он ждал рядом со зданием клиники и вернулся домой вместе с хозяйкой, когда ее выписали.
Фото: Pixabay.com
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Трогательную историю опубликовал ridus.ru. Женщина из Стамбула в Турции долго болела и лечилась дома под присмотром родственников и своей собаки – ретривера. Пес не...
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