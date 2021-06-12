Номер один в рэнкинге «Топ санаториев Беларуси»

Рэнкинг проводился по методологии BIK Ratings, а его участниками стали 11 санаториев, которые предоставили агентству данные для анализа.





Известный больше как расположенная на Минском море гостиница «Юность», теперь уже санаторий с таким названием занял первое место в рейтинге.





На второй строчке оказался расположенный под Дзержинском санаторий «Веста».





Третье место занял расположенный в Докшицком районе санаторий «Боровое».





Любопытно, что самое оптимальное соотношение цены и качества в списке продемонстрировал находящийся под Пинском санаторий «Ясельда», занявший четвертую позицию. А вот самое низкое значение данного параметра оказалось у лидера рэнкинга.





Результаты рэнкинга санаторно-курортных организаций:



