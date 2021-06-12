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Италия в матче открытия чемпионата Европы крупно обыграла Турцию
Источник материала: Навiны
В Риме состоялось открытие чемпионата Европы по футболу. В первом матче турнира номинальные хозяева (Турция) крупно уступила «гостям» (Италии) — 0:3.
Голевые события на олимпийском стадионе Вечного города развивались следующим образом:
0:1 — Демирал ( 53-аг);
0:2 — Иммобиле (66);
0:3 — Инсинье (79).
По словам наставника итальянской сборной Роберто Манчини, которые приводит пресс-служба УЕФА, его команда «сыграла хорошо»: «Поскольку это был первый матч, было непросто, а ведь нам противостояла хорошая команда. Болельщики нам помогли — важно было быстро продвигать мяч вперед».
Его турецкий коллега Шенол Гюнеш признался, что «это был не наш день»: «Сразу стали терять мяч, совершенно не шли вперед. Италия сегодня была сильнее, поэтому мы и проиграли. Но это турнир, и впереди еще два матча. Теперь будем готовиться к матчу против Уэльса».
УЕФА приводит некоторые статистические данные по прошедшему поединку:
12 июня пройдут три матча:
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В Риме состоялось открытие чемпионата Европы по футболу. В первом матче турнира номинальные хозяева (Турция) крупно уступила «гостям» (Италии) — 0:3.
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