Италия в матче открытия чемпионата Европы крупно обыграла Турцию

В Риме состоялось открытие чемпионата Европы по футболу. В первом матче турнира номинальные хозяева (Турция) крупно уступила «гостям» (Италии) — 0:3.





Голевые события на олимпийском стадионе Вечного города развивались следующим образом:

0:1 — Демирал ( 53-аг);

0:2 — Иммобиле (66);

0:3 — Инсинье (79).

По словам наставника итальянской сборной Роберто Манчини, которые приводит пресс-служба УЕФА, его команда «сыграла хорошо»: «Поскольку это был первый матч, было непросто, а ведь нам противостояла хорошая команда. Болельщики нам помогли — важно было быстро продвигать мяч вперед».

Его турецкий коллега Шенол Гюнеш признался, что «это был не наш день»: «Сразу стали терять мяч, совершенно не шли вперед. Италия сегодня была сильнее, поэтому мы и проиграли. Но это турнир, и впереди еще два матча. Теперь будем готовиться к матчу против Уэльса».

УЕФА приводит некоторые статистические данные по прошедшему поединку:

В своем 39-м матче в финальной стадии ЕВРО итальянцы наконец забили больше двух мячей.

Италия выиграла девять последних матчей с разницей голов 28:0.

«Скуадра адзурра» не знает поражений в 28 матчах (из них 23 победы). Последнее поражение итальянцы потерпели от Португалии в сентябре 2018-го.

Автогол Мериха Демирала стал десятым за всю историю ЕВРО.

Италия выиграла все 12 матчей, когда забивал Иммобиле.

В 31 последнем матче итальянцы не пропустили больше одного мяча.

Италия не знает поражений в 11 матчах с турками (из них 8 побед).

Турция проиграла все пять стартовых матчей группового этапа ЕВРО.

Турки потерпели лишь третье поражение в 21 последнем матче.

12 июня пройдут три матча:

Уэльс — Швейцария (16:00, Баку).

Дания — Финляндия (19:00, Копенгаген).

Бельгия — Россия (22:00, Санкт-Петербург﻿).