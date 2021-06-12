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Экс-главу МВД Латвии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России
Источник материала: Партизан
11 июня суд в Риге арестовал бывшего министра внутренних дел, депутата оппозиционной партии "Согласие" Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.
Адамсонс отрицает отправку какой-либо информации в Россию
Фото: Sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa“ / Facebook
Об этом
Кроме него, по этому делу арестовали еще одного человека, оба имеют статус подозреваемых. Решение суда можно обжаловать в течение семи дней.
Адамсонс и его адвокат отказались от комментариев.
Депутата парламента лишили неприкосновенности 10 июня. Служба безопасности Латвии подозревает, что Адамсонс передавал информацию в РФ примерно 43 раза, сообщали латвийские СМИ. Экс-глава МВД отрицает отправку какой-либо информации в Россию.
LETA отмечает, что Адамсонс не имел доступа к гостайне, но имел право участвовать в заседаниях комиссии Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, на которых должностные лица предоставляют информацию ограниченного доступа.
Контекст:
Адамсонс был избран в Сейм по списку "Согласия" в Видземском округе. С января 2019 года он возглавляет группу депутатов по развитию сотрудничества с российским парламентом.
LTV сообщал, что в 2000 году Адамсонс был временно удален из Сейма в связи с его прошлым – в советское время он работал в береговой охране. Утверждалось, что это подчиненная КГБ служба. Адамсонсу удалось отменить это решение после его рассмотрения в европейских судах.
Он до сих пор получает военную пенсию из России, пишет LETA.
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11 июня суд в Риге арестовал бывшего министра внутренних дел, депутата оппозиционной партии "Согласие" Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.
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