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Левандовский готов покинуть "Баварию"

12.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

32-летний поляк намерен сменить клубную прописку летом, но руководство "Баварии" не готово отпустить игрока.


© REUTERS / CHRISTOF STACHE

Форвард сборной Польши по футболу Роберт Левандовский готов покинуть мюнхенскую "Баварию" в ближайшее трансферное окно, пишет Sputnik со ссылкой на AS.

32-летний поляк, по информации источника, готов к новым вызовам в карьере и открыт к переходу в другой клуб. По мнению нападающего, сейчас подходящее время, чтобы попробовать свои силы в другом чемпионате.

Вместе с тем, руководство "Баварии" не собирается отпускать Левандовского, контракт с которым рассчитан до 2023 года.

В услугах польского форварда заинтересованы сразу несколько топ-клубов: французский ПСЖ, английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", а также мадридский "Реал".

В прошлом сезона чемпионата Германии Левандовский забил за "Баварию" 41 гол и сделал 7 результативных передач в 29 матчах, побив рекорд бывшего игрока мюнхенцев Герда Мюллера. 
 
 
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32-летний поляк намерен сменить клубную прописку летом, но руководство "Баварии" не готово отпустить игрока.
 
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