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Александр Опейкин: «Вопрос о лишении БТРК прав на трансляцию Евро-2020 поднят поздно. Но касательно ОИ все вполне возможно. Уже запущен процесс»

12.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполнительный директор Беларусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал принятую резолюцию депутатами Европарламента. Напомним, депутаты предлагают забрать права на трансляцию Евро-2020 у БТРК и бесплатно передать их телеканалу «Белсат.



«Итак, дабы завершить все дискуссии по поводу призыва Европарламента лишить БТРК права на трансляцию ЧЕ по футболу и Олимпийских игр в Токио, постараюсь коротко подытожить основные моменты:

– БТРК является инструментом пропаганды преступного режима Лукашенко, а не независимым общественным вещателем. БТРК нарушил все кодексы этики, демонстрируя пытки и запугивая население Беларуси, поэтому должен быть лишен возможности использовать любой рейтинговый международный контент.

– Любое крупное международное спортивное соревнование – это рейтинговый контент, который позволяет вещателю зарабатывать на рекламе во время трансляции. Соответственно, предоставляя права БТРК на трансляцию, каждый правообладатель, во-первых, легитимизирует статус БТРК, а, во-вторых, дает возможность получать дополнительный доход с продажи рекламы во время трансляции, который далее расходуется на поддержание машины по геноциду и массовым репрессиям. Проще выражаясь, передавать права БТРК – это торговать с людоедами и помогать точить их ножи.

– Вопрос с трансляцией ЧЕ по футболу поднят достаточно поздно, и добиться запрета на трансляцию с чисто юридической точки зрения и исходя из временных возможностей будет весьма сложно. Но касательно трансляции Олимпиады все вполне возможно. Уже запущен процесс по лишению аккредитации пропагандистских ресурсов режима на ОИ. При включении всех демократических сил в вопрос с лишением прав БТРК на трансляцию ОИ, вероятность положительного исхода лично я оцениваю достаточно высоко», – написал Опейкин в своем Facebook.
 
 
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Исполнительный директор Беларусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал принятую резолюцию депутатами Европарламента. Напомним,...
 
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