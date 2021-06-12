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Беларусское приложение Loóna выиграло премию Apple за лучший дизайн

12.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приложение для сна Loóna от команды разработчиков MSQRD победило в категории Visuals and Graphics ежегодной премии Apple Design Awards.



Продукты в этой категории награждаются за необыкновенно красивый визуальный ряд, тщательно продуманные интерфейсы и высококачественную анимацию, которые вместе создают неповторимый и цельный образ.

Apple отметила Loóna за изящно выполненные слипскейпы, которые состоят из расслабляющих заданий, сторителлинга и атмосферного звукового сопровождения. «Каждый аспект его интерфейса — шрифт, цветовая палитра, анимации и 3D-контент — исполнены с точностью, создающей успокаивающий эффект», — написала компания.

На премию Apple номинируются приложения из стран всего мира. Помимо Loóna, на лучшее визуальное оформление было выдвинуто ещё пять претендентов, пишет dev.by.
 
 
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Приложение для сна Loóna от команды разработчиков MSQRD победило в категории Visuals and Graphics ежегодной премии Apple Design Awards.
 
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