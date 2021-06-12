18 июня начнется судебный процесс по делу минчанки, которая выселила из квартиры прокурора

















сообщает TUT.BY. Судебный процесс по делу жительницы Минска Ольги Синелевой, которая попросила съехать со съемной квартиры помощницу прокурора, начнется 18 июня,TUT.BY.

Просьба освободить жилплощадь произошла на фоне новостей о политическом процессе, где потерпевшая была гособвинителем. Следствие расценило выселение как преступление на почве дискриминации. Обвиняемой, которая воспитывает грудного ребенка, грозит до 2 лет лишения свободы.

Потерпевшей по делу проходит Алина Касьянчик, она была гособвинителем по делу журналистов «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Их стрим с «Площади Перемен» признали преступлением и дали по 2 года колонии. Также Касьянчик представляла обвинение по делу о надписи «Не забудем» недалеко от места, где погиб Александр Тарайковский.





Генпрокуратура отмечала, что съемщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель, по мнению ведомства, «поддалась информационному воздействию Телеграм-каналов и иных Интернет-ресурсов» и потребовала от прокурорского работника освободить снимаемое жилье.

Судить минчанку будут по статье 190 УК за нарушение равноправия граждан. Ей грозят штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на срок до двух. По данной статье обязательным является причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, в том числе отказ от предоставления жилья.

Сообщается, что конфликта у хозяйки квартиры и квартиросъемщицы не было. Касьянчик предложили съехать, она согласилась и когда нашла новое жилье, договор расторгли по соглашению сторон. Затем было возбуждено уголовное дело по признаку дискриминации сотрудницы прокуратуры.