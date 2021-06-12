Змеиный праздник: приметы и традиции 12 июня









предлагает узнать о традициях и приметах 12 июня. Gazeta.uaузнать о традициях и приметах 12 июня.





В Киевской Руси было поверье, что в этот день "змеи поездом идут на змеиную свадьбу". Убивать пресмыкающихся в этот день очень опасно. Считалось, что змеиные родственники будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред. А спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: "Не ходи в этот день в травы, не беспокой лесные чащи, не испытывай судьбу".





Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенный уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и нагноений глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.





В змеиный праздник принято сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: "Пусть родят, бобы, и большие, и большие, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный".





Приметы на Змеиный день





Закричала сова - к холоду.





Утром нет росы - ночью дождь польет.





Шмели обеспокоены - к дождю.





Если утки во время дождя не спрятались, а вытянули шеи и задрали головы вверх - непогода затянется.





12 июня православная церковь чтит память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского. Он жил в IV веке в Сирии и вел уединенный, аскетический образ жизни. Святой основал монастырь близ Константинополя.