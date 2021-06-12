ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Змеиный праздник: приметы и традиции 12 июня

12.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

12 июня в народе называют Змеиный днем. Предки верили, что сегодня все пресмыкающиеся вылезали на солнце.



Gazeta.ua предлагает узнать о традициях и приметах 12 июня.

В Киевской Руси было поверье, что в этот день "змеи поездом идут на змеиную свадьбу". Убивать пресмыкающихся в этот день очень опасно. Считалось, что змеиные родственники будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред. А спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: "Не ходи в этот день в травы, не беспокой лесные чащи, не испытывай судьбу".

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенный уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и нагноений глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

В змеиный праздник принято сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: "Пусть родят, бобы, и большие, и большие, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный".

Приметы на Змеиный день

Закричала сова - к холоду.

Утром нет росы - ночью дождь польет.

Шмели обеспокоены - к дождю.

Если утки во время дождя не спрятались, а вытянули шеи и задрали головы вверх - непогода затянется.

12 июня православная церковь чтит память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского. Он жил в IV веке в Сирии и вел уединенный, аскетический образ жизни. Святой основал монастырь близ Константинополя.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня в народе называют Змеиный днем. Предки верили, что сегодня все пресмыкающиеся вылезали на солнце.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы о России: что жители Минска думают о стране-соседке – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by