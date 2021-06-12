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Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране
Источник материала: Навiны
Сегодня днем погоду на территории страны будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер западный, юго-западный умеренный (при грозах порывистый).
Температура воздуха в регионах:
Брест +24..+26°C;
Витебск +23..+25°C;
Гомель +23..+25°C;
Гродно +22..+24°C;
Могилев +23..+25°C;
Минск +23..+25°C.
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Сегодня днем погоду на территории страны будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.
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