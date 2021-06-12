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Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране

12.06.2021 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня днем погоду на территории страны будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.

Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер западный, юго-западный умеренный (при грозах порывистый).

Температура воздуха в регионах:

Брест +24..+26°C;

Витебск +23..+25°C;

Гомель +23..+25°C;

Гродно +22..+24°C;

Могилев +23..+25°C;

Минск +23..+25°C.

 

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Сегодня днем погоду на территории страны будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.
 
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