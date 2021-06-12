Лукашенко рассказал, что всегда объединяло Беларусь и Великобританию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил королеву Великобритании Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения Королевы, сообщили в президентской пресс-службе.

Как отметил белорусский лидер, правление британской королевы - это "пример заботы о людях, настоящей преданности государственным интересам и верного служения Отечеству".

Благодаря усилиям британского монарха Соединенное Королевство "уверенно идет по пути развития и прогресса", добавил Лукашенко.

"Беларусь и Великобританию всегда объединяло стремление к миру, безопасности, взаимовыгодному сотрудничеству и справедливому миропорядку. "Эти ценности остаются незыблемым приоритетом двусторонних отношений и сегодня, когда в обоих государствах ведется масштабная работа по сохранению здоровья граждан и борьбе за устойчивое развитие экономик", - отметил президент.

Лукашенко пожелал Елизавете II доброго здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких, а британскому народу мирного неба и солидарности.

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