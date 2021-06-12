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Закаленные отношения: Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России

12.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России, цитирует госагентство БЕЛТА пресс-службе белорусского лидера.

В своем поздравлении белорусский лидер назвал Российскую Федерацию "великой страной с уникальной историей и бесценным культурным наследием".

"Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене", - сказано в поздравлении.

Президент Беларуси также выразил уверенность, что белорусско-российские отношения, "закаленные в противостоянии современным угрозам", будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов.

Поздравления от президента Беларуси направлены также премьер-министру России Михаилу Мишустину, главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.

День России - история праздника 

Декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов, была принята 12 июня 1990 года. 

11 июня 1992 года Верховный совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня, в Кодекс законов о труде РФ были внесены соответствующие изменения.

Указом президента России Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР был объявлен государственным праздником.

Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ, в котором были прописаны новые праздничные дни и выходные.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер убежден, что в отношениях двух стран будут открываться новые перспективные направления сотрудничества с учетом взаимных интересов.
 
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