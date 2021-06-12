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Белорусы о России: что жители Минска думают о стране-соседке – видео

12.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников - День России. По традиции в этот день в России проходят массовые народные гуляния, спортивные мероприятия и концерты.

Праздничной датой 12 июня стало в 1992 году. Верховный совет Российской Федерации издал постановление о присвоении дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998-м праздник получил свое современное название.

Какие ассоциации у белорусов вызывает Россия и что желают стране-соседке и ее жителям в День многонациональной России? С такими вопросами Sputnik отправился на улицы Минска.

Смотрите на видео, что белорусы думают о России и чего желают стране и ее жителям в День многонациональной России.

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии Дня многонациональной России Sputnik Беларусь вышел на улицы Минска, чтобы узнать у жителей столицы, каково их мнение о Российской Федерации. Смотрите на...
 
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