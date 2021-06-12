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Обложка дня. Байден и отражение Путина в очках

12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Так выглядит свежий номер журнала Time, посвященный предстоящей 16 июня встрече президентов США и России.

Журналисты уверены: Джо Байден планирует жестко выступить против Кремля.

Обложка дня. Байден и отражение Путина в очках

Впрочем, не успела обложка увидеть свет, как появились ее варианты в нередакционном исполнении. К примеру, с горе-шпионами Петровым и Башировым.

Обложка дня. Байден и отражение Путина в очках

Вокладка дня. Газетныя кiлеры

 
 
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Так выглядит свежий номер журнала Time, посвященный предстоящей 16 июня встрече президентов США и России.
 
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