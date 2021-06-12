











пишет interfax.by. "Пока за исключением выезда в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. О доступности результатов анализов в мобильном приложении Путешествую без COVID мы сообщим дополнительно", - уточнили в компании,interfax.by.









"Обратите внимание, что с этой целью анализ можно сдать в пунктах Синэво только в Минске", - добавили там.





Стоимость услуги составляет Br67,93, перевод на английский язык дополнительно стоит Br5,75. Список пунктов, предоставляющих услугу, опубликован на сайте компании, и включает в себя 10 адресов.







