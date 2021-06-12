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День народного единства выглядит как издевка над памятью белорусов и поляков, пострадавших при разделе Польши – Мигурский

12.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учрежденный Александром Лукашенко праздник День народного единства обретет свою актуальность в Беларуси только с установлением в стране истинной демократии.

День народного единства выглядит как издевка над памятью белорусов и поляков, пострадавших при разделе Польши – Мигурский
Фото: Facebook Петра Мигурского
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор движения «За Свободу» по Могилевской области Петр Мигурский.

«Слишком много наломано дров в политике и экономике, в отношениях между людьми, в приоритетах развития государства. На мой взгляд, нам сначала внутри государства найти консенсус необходимо - сторонники власти противопоставили себя народу, игнорируют исторически сложившиеся национальные символы, усиливают давление на белорусскоязычных граждан. Продолжается "зачистка" демократически настроенных преподавателей ВУЗов - за последнее время в Могилеве уволены 2 профессора, ведущих занятия на родном языке», - пояснил он.

Новый праздник, который решено отмечать 17-го сентября, считает Мигурский, выглядит как «издевка над памятью тех белорусов и поляков, которые в результате раздела Польши испытали на себе “прелести” НКВДшных застенков и концлагерей, прошли через колхозное рабство».

«Поляки и сегодня ощущают прессинг белорусских властей на территории, многие из них прошли через тюрьмы», - добавил он.

В то же время представитель движения «За Свободу» полагает, что Польше не стоит слишком негативно реагировать на факт установления праздника Дня народного единства в Беларуси.

«Белорусы, поляки, литовцы когда-то жили в одном государстве, и крупных столкновений между ними не было. Пока на территорию Речи Посполитой не пришла Россия. Я думаю, что со временем наши народы разберутся с приоритетами и без всяких праздников. Как на западном направлении, так и на восточном», - резюмировал он.
 
Теги: Могилев
 
 
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Учрежденный Александром Лукашенко праздник День народного единства обретет свою актуальность в Беларуси только с установлением в стране истинной демократии.
 
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