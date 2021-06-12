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Названы лауреаты Пулитцеровской премии
Источник материала: Навiны
Колумбийский университет назвал лауреаты Пулитцеровской премии, которая считается одной из самых престижных мировых наград в области СМИ.
Как сообщает
Газета Boston Globe была награждена за репортаж об отказе руководства ряда штатов открывать информацию о водителях грузовиков, которые представляют опасность на дорогах, но в нарушение закона не отстранены от вождения.
Издание BuzzFeed получило премию за расследование об инфраструктуре, созданной властями Китая для проведения репрессий в отношении уйгуров.
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Колумбийский университет назвал лауреаты Пулитцеровской премии, которая считается одной из самых престижных мировых наград в области СМИ.
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