Лашет: ЕС не потерпит атак на международное право со стороны диктатора

За уже введенными санкциями Евросоюза в отношении Беларуси последуют новые. Об этом председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил в пятницу, 11 июня, в преддверии разговора с одним из лидеров белорусской оппозиции, Светланой Тихановской.



Фото из микроблога политика

Перехват Минском лайнера Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги, являются «беспрецедентной атакой на международное право», отметил политик, пишет DW .

Евросоюз не потерпит таких нарушений со стороны «диктатора посреди Европы», подчеркнул он, имея в виду правящего в Беларуси Александра Лукашенко.

Лашет вновь призвал освободить всех политических заключенных в Беларуси. Он назвал Тихановскую «женщиной, отважно противостоящей диктатору, который сфальсифицировал выборы». Миллионы жителей Беларуси «надеются на конец диктатуры», добавил политик.

Лашет, выступающий кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока консервативных партий ХДС/ХСС, особо выделил значимость «борьбы за свободу» в Беларуси.

Читайте также: