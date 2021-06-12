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Лашет: ЕС не потерпит атак на международное право со стороны диктатора
Источник материала: Навiны
За уже введенными санкциями Евросоюза в отношении Беларуси последуют новые. Об этом председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил в пятницу, 11 июня, в преддверии разговора с одним из лидеров белорусской оппозиции, Светланой Тихановской.
Евросоюз не потерпит таких нарушений со стороны «диктатора посреди Европы», подчеркнул он, имея в виду правящего в Беларуси Александра Лукашенко.
Лашет вновь призвал освободить всех политических заключенных в Беларуси. Он назвал Тихановскую «женщиной, отважно противостоящей диктатору, который сфальсифицировал выборы». Миллионы жителей Беларуси «надеются на конец диктатуры», добавил политик.
Лашет, выступающий кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока консервативных партий ХДС/ХСС, особо выделил значимость «борьбы за свободу» в Беларуси.
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За уже введенными санкциями Евросоюза в отношении Беларуси последуют новые. Об этом председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил в...
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