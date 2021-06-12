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Надоело работать «из-под палки»? Прочтите эти советы и найдите свое призвание

12.06.2021 09:33 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Надоело работать «из-под палки»? Прочтите эти советы и найдите свое призвание
Фото с сайта gmbox.ru

Что такое призвание, есть ли оно вообще? Как его найти и не ошибиться? Хотите работать в удовольствие и при этом хорошо зарабатывать — прочтите эти 5 материалов. Они помогут вам найти дело всей жизни.

«Нет смысла ждать работу с кучей денег и безмерным удовольствием»: в чем вы ошибаетесь, когда ищете призвание

Головоломка «Кем я хочу стать?» начинается с поиска талантов и своего призвания. Ученые тут нас немного разочаровали: оказывается, наш мозг не обладает профессиональными склонностями или специализацией. Он развивается в том направлении, которое мы сами ему указываем. Тогда как понять, какому делу стоит посвятить жизнь?

Надоело работать «из-под палки»? Прочтите эти советы и найдите свое призвание
Анастасия Занкович. Фото из личного архива

Executive-коуч Анастасия Занкович рекомендует начинать с вопроса «Что полезного я могу дать этому миру?». Больше советов о том, как реализовать себя и быть успешным — в материале.

Рынок кричит: дайте хороших продавцов! Почему люди не идут в продажи и что с этим делать

Сотрудники отделов продаж не первый год возглавляют рейтинг самых популярных профессий. Рынок изголодался по хорошим «сейлзам». В чем проблема? «Люди, которые не хотят работать по специальности, пришли в продажи, надеясь на быстрое построение карьеры», — делится своим мнением совладелец группы компаний Pro Retail Евгений Вяткин.

Надоело работать «из-под палки»? Прочтите эти советы и найдите свое призвание
Евгений Вяткин. Фото: Александр Глебов, probusiness.io

Непонимание профессии продавца демотивирует и приводит к разочарованиям. Сотрудники начинают пенять на компанию, на продукт, на руководство, на рынок и дальше идут искать свое «место под солнцем». Подробный материал о том, кто такой продавец сегодня, что входит в его обязанности и как стать профессионалом в продажах.

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Надоело работать «из-под палки»? Прочтите эти советы и найдите свое призвание
Фото с сайта mospolytech.ru

Тимофей Поломанный, партнер консалтинговой компании «ВИНТ Консалт», заглянул в будущее, представил 9 наиболее перспективных инновационных профессий и рассказал, где им учат и сколько готовы платить специалистам.

«Я выросла вместе с компанией» — эта девушка ворвалась в ИТ и делает хитовые продукты для индустрии развлечений

Профильные вузы для разработчиков и онлайн-курсы — это не панацея. Педобразование Марины Островцовой не помешало ей «войти в ИТ», стать директором студии BGaming и разрабатывать хитовые игры для онлайн-казино.

Надоело работать «из-под палки»? Прочтите эти советы и найдите свое призвание
Марина Островцова, фото: Алексей Матюшков

«Я не планировала делать карьеру в ИТ, жизнь сама привела меня в эту сферу», — заявляет Марина. Читайте историю о том, как девушке удалось ухватиться за возможность и сделать правильный выбор.

От рядового сотрудника до замдиректора за 3 года — как строить карьеру в общепите

История Олега Букшты показывает, что сделать карьеру можно и вовсе без образования. Парень учился в Белорусском технологическом университете на инженера-технолога деревообрабатывающих производств. Пришел в KFC на подработку. Мыл туалеты, стал зарабатывать больше, чем выпускники вуза после распределения, и сразу забрал документы.

Надоело работать «из-под палки»? Прочтите эти советы и найдите свое призвание
Олег Букшта, фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

«На два года поехать в глухую деревню, жить с чужой бабушкой и руководить двумя подчиненными, которые старше меня на полвека, я не хотел», — объясняет свою позицию Олег. После того как парень бросил университет, его карьера пошла в гору — он стал заместителем директора одного из флагманских ресторанов сети (и это в свои 23 года). Как молодому человеку удалось сделать карьеру без образования — читайте в материале.

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Что такое призвание, есть ли оно вообще? Как его найти и не ошибиться? Хотите работать в удовольствие и при этом хорошо зарабатывать - прочтите эти 5 материалов.
 
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