Нашествие мышей на даче: хитрости по уничтожению, которые работают

Источник материала: Sputnik Беларусь

И в XXI веке человечество продолжает бороться с крысами и мышами. Особенно актуальна эта проблема для жителей частных домов и дач.

Соседство с зубастым врагом не только неприятно, но и опасно, отмечают в Центре профилактической дезинфекции. Крысы, например, могут быть носителями туляремии и лептоспироза — опасных инфекционных заболеваний.

Как победить грызуна на даче и работают ли в этой войне народные методы, Sputnik выяснил у главного врача центра Светланы Лободенко.

Светлана Лободенко — не только профессионал, но и хозяйка дачи, сама тоже сталкивалась с мышами и крысами. Кому, как не ей, знать все тонкости процесса по их выдворению.

От кошки до мышеловки

В борьбе с грызуном, говорит она, используется три метода. Первый — биологический, когда дома попросту заводится кот.

"Когда мыши и крысы единичны, коты с ними справляются. Но при большом нашествии грызунов они, конечно, бессильны", — отмечает главный врач.

Второй метод — механический. Используются мышеловки или специальный клей. Однако ими надо уметь пользоваться.

"Правильно зарядить мышеловку — это целая наука. Работать нужно в перчатках, чтобы человеческий запах не отпугнул грызуна. По этой же причине вымываем мышеловку. Смазываем ее подсолнечным маслом, лучше не дезодорированным, чтобы запах семечек был. И тогда кладем любую приманку. Это может быть кусочек хлеба и чуть-чуть жареного лука на него или же ломтик, кусочек сыра", — делится подробностями Светлана Владимировна.

Неудобство в пользовании мышеловками состоит в том, что за ними нужно следить, перезаряжать, что требует постоянного присутствия хозяина. Иначе неубранная мертвая мышь начнет издавать неприятные запахи.

CC0 / Pixabay / suju / Pixabay / suju Если мыши на даче еще не стали массовым явлением, с ними отлично справляются коты

Проще пользоваться клеем. Поэтому он более популярен в последнее время.

"Берется небольшой лист фанеры или плотного картона. Главное — чтобы он не впитывал в себя жидкость. Смазывается клеем и раскладывается", — говорит Лободенко.

"Мышь, попав на клей, сразу не погибает. Она начинает шевелиться, крутиться и еще больше в него закапывается. А потом в течение трех дней умирает. В это время она будет пищать, что может показаться неприятным. Опять-таки мертвого грызуна тоже нужно убирать вовремя", — добавляет она.

Там смертью пахнет

Третий метод считается самым эффективным. Ведь при нем погибает наибольшее число грызунов. И усилий от дачника требуется меньше.

Речь о химическом методе, т. е. о ядах. Они есть двух видов на выбор. Первый — яд острого действия, из-за которого грызун погибает в течение суток. Второй — накапливающего действия, когда мышь умирает в течение недели.

Но у этого метода тоже есть недостатки, с которыми знакомы многие дачники.

"Мышь может забраться в труднодоступное место и там погибнуть. Тут уже избавиться от неприятного запаха никак не получится", — отмечает Светлана Владимировна.

Придется перетерпеть, пока зловония не исчезнут. Обычно на это уходит до недели. Или вызывать сотрудников специализированных организаций, которые платно проведут дезодорацию помещения.

© Sputnik Александр Шурмелев Яды - самый эффективный метод уничтожения грызунов, но действовать надо очень осторожно

"Но эффект на день. Потому что препарат убирает только те запахи, что в воздухе. А мертвая крыса или мышь продолжит их источать и завтра", — поясняет Светлана Лободенко.

Полностью истребить непрошеных гостей не получится, что бы вы ни делали, уверяет главный врач.

"На какое-то время — возможно. Но грызуны метят свои места обитания, и на место погибших возвращаются уже их сородичи", — говорит она.

Как пользоваться

Многие дачники задаются вопросами: как использовать яды, чтобы от них был эффект и чтобы себе не навредить? Вещества все-таки небезопасные.

Светлана Лободенко советует не раскладывать яды на видном месте. Во-первых, мыши здесь не передвигаются, а чаще бегают вдоль плинтусов и за мебелью.

Яды используются только с приманкой. Ею может быть зерно, печенье, сыр, мясные добавки и даже чипсы. Кстати, городские "жители" последнее лакомство едят на убой.

"При выборе приманки нужно учитывать вкусовые предпочтения грызуна. Крысы и мыши, живущие в частных домах в черте города, более избалованные. Они привыкли, что люди выбрасывают и мясо, и колбасы, и другие деликатесы. Полевки на даче, напротив, чипсы не возьмут — проверено на собственном опыте. Очень хорошо едят пшено. И печенье любят", — говорит Светлана Лободенко.

CC0 / Pixabay / Kapa65 / Pixabay / Kapa65 Когда у дачников завершается сезон, у мышей и крыс он только начинается

Приманку и яд не рекомендуется раскладывать на газету. Потому что шрифт и запах типографской краски отпугивает грызуна. Лучше взять лист белой бумаги А4 и разделить его на четыре части. Из них сделать кулечки.

"В него засыпаем чайную ложку яда с приманкой. Кулек можно прикрыть — грызуны очень любопытные. Съедается моментально, даже с бумажкой. Не забывайте работать в перчатках", — напоминает специалист.

Если хозяева дачи уезжают надолго, можно приманку с ядом разложить на видных местах. Тогда берется целый лист бумаги А4 и на него высыпается содержимое. Главное — чтобы получилась горка. Это необходимо для удобства поедания приманки.

В лаборатории Центра профилактической дезинфекции готовится приманка по 70 рецептурам. Яды можно приобрести и в хозяйственных магазинах.

Действенные народные методы

Бороться с непрошеными гостями помогают нетрадиционные способы. Светлана Лободенко на своем опыте проверила два таких.

"Мгновенная смерть грызуна наступает, если взять обычную лампочку накаливания, мелко ее измельчить. К ней добавить любую вареную кашу или картофельное пюре, а также подсолнечное масло, семечки или жаренный лук, чтобы привлечь грызуна. Смесь должна получиться густой. Лепим из нее шарики и раскладываем по дому", — рассказывает Светлана Лободенко.

Второй способ — берется цемент или алебастра. Смешивается один к одному с мукой. Смесь насыпается на листик, рядом помещается емкость с водой. Гибель непрошеного гостя тоже наступает мгновенно.

© Sputnik Александр Шурмелев При выборе приманки нужно учитывать вкусовые предпочтения грызуна

Не стоит верить всему, что написано в интернете, советует Светлана Владимировна. Сама она использовала по совету полынь, которая не отпугивала непрошеных гостей, а напротив — привлекала.

"Они в ней устраивали гнезда", — говорит главный врач.

Но и руки опускать не нужно. Соседство с грызуном для человека опасно. В отловленных грызунах фиксируются возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии, лептоспироза, которые считаются опасными инфекционными заболеваниями.

Если увидели на улице крысу или мышь, не бейте их и не трогайте. Грызун не нападает на человека. Агрессию он может проявить только в ответ и когда притравленный, отмечают в центре.

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