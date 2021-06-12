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Сванидзе: «Думаю, будет самый жесткий разговор за всю историю контактов первых лиц России и США»
12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский обозреватель и историк прогнозирует о переговорах Путина и Байдена, которые состоятся 16 июня в Женеве.
– Считать, что Джо Байден слабый партнёр по переговорам – отнюдь, многоопытный дед, который стаю собак съел на международных отношениях за последние тридцать лет, – рассуждает Николай Сванидзе на
Это будет очень сложный разговор для них обоих. Оба очень сложные переговорщики, и оба отступать не намерены. Видит бог, из обмена любезностями перед встречей, настрой очень жёсткий у обоих. Думаю, это будет самый жёсткий разговор за всю историю этих пар, за всю историю контактов первых лиц нашей страны и Америки.
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Российский обозреватель и историк прогнозирует о переговорах Путина и Байдента, которые состоятся 16 июня.
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