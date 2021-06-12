Аквалангист смог выжить после того, как его проглотил горбатый кит

Источник материала: Салiдарнасць

56-летний американец Майкл Пакард рассказал изданию Cape Cod Times, что накануне утром ловил лобстеров у побережья штата Массачусетс, и внезапно почувствовал огромной силы толчок.

По словам мужчины, вокруг стало темно. Дайвер стал интенсивно двигаться, кит вынырнул на поверхность, замотал головой и его выпустил.





Тот самый дайвер. Фото Cape Cod Times

Майкла Пакарда доставили в больницу, но медики не нашли серьезных повреждений и вскоре отправили его домой.





Так выглядит горбатый кит. Иллюстративное фото