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Аквалангист смог выжить после того, как его проглотил горбатый кит
12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
56-летний американец Майкл Пакард рассказал изданию Cape Cod Times, что накануне утром ловил лобстеров у побережья штата Массачусетс, и внезапно почувствовал огромной силы толчок.
По словам мужчины, вокруг стало темно. Дайвер стал интенсивно двигаться, кит вынырнул на поверхность, замотал головой и его выпустил.
Тот самый дайвер. Фото Cape Cod Times
Майкла Пакарда доставили в больницу, но медики не нашли серьезных повреждений и вскоре отправили его домой.
Так выглядит горбатый кит. Иллюстративное фото
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56-летний американец Майкл Пакард рассказал изданию Cape Cod Times, что накануне утром ловил лобстеров у побережья штата Массачусетс, и внезапно почувствовал огромной...
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