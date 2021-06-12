ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Силовики арестовали сотрудника агентства по госрегистрации «за слив данных»

12.06.2021 09:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские силовики задержали 35-летнего начальника отдела по хранению и учету документов агентства по госрегистрации и земельному кадастру.

«С осени прошлого года по февраль минчанин передал администраторам экстремистского телеграм-канала персональные идентификационные сведения более чем 10 сотрудников органов внутренних дел и высокопоставленных представителей государственной власти. Конфиденциальную информацию он просматривал и отбирал в служебных базах данных, к которым имел доступ в связи с занимаемой должностью», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские силовики задержали 35-летнего начальника отдела по хранению и учету документов агентства по госрегистрации и земельному кадастру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Волчек: «Большинство политзаключенных понимают, что подобная ситуация в Беларуси долго не сможет продолжаться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by