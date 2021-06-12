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В исполкомах пройдут прямые линии
Источник материала: ОНТ
В вопросах благоустройства готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах.
В летний период люди чаще всего обращаются с жалобами на работу систем водоснабжения и чистоту питьевой воды.
Ещё одна сезонная проблема – работа автолавки. Опыт решения таких вопросов есть – как правило, разобраться удаётся в краткие сроки.
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В вопросах благоустройства готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах. В летний период люди чаще всего обращаются с жалобами на...
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