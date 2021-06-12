В исполкомах пройдут прямые линии

Источник материала: ОНТ

В вопросах благоустройства готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах.

В летний период люди чаще всего обращаются с жалобами на работу систем водоснабжения и чистоту питьевой воды.

Ещё одна сезонная проблема – работа автолавки. Опыт решения таких вопросов есть – как правило, разобраться удаётся в краткие сроки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram