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Совет ректоров: ВУЗы должны воспитывать патриотов
Источник материала: ОНТ
ВУЗы обязаны не просто воспитать хороших специалистов, но и настоящих патриотов. Такая работа стала основой темой Совета ректоров в Гродно.
В молодежную столицу страны приехали представители полсотни частных и государственных высших учебных заведений.
Впервые на одной площадке собрали и руководство, и студсоветы. Как выработать единые подходы в воспитании молодёжи, без потери качества образования обеспечить личностный рост, уйти от формализма?
Многие идеи звучали из зала, самые важные были озвучены на днях во время парламентских слушаний. Обсуждение продолжится – у педагогов впереди целое лето для принятия решений.
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ВУЗы обязаны не просто воспитать хороших специалистов, но и настоящих патриотов. Такая работа стала основой темой Совета ректоров в Гродно. В молодежную столицу...
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