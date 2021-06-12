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Совет ректоров: ВУЗы должны воспитывать патриотов

12.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВУЗы обязаны не просто воспитать хороших специалистов, но и настоящих патриотов. Такая работа стала основой темой Совета ректоров в Гродно.

В молодежную столицу страны приехали представители полсотни частных и государственных высших учебных заведений.

Впервые на одной площадке собрали и руководство, и студсоветы. Как выработать единые подходы в воспитании молодёжи, без потери качества образования обеспечить личностный рост, уйти от формализма?

Игорь Луцкий, заместитель главы администрации Президента Беларуси: «Нужно меньше бюрократических каких-то вещей, больше неформального общения. Студенчество – подвижная среда и нужно давать им возможность развиваться. Но прежде всего хочу сказать, воспитывать в них граждан Республики Беларусь. Если ты чувствуешь ответственность за свою страну, если ты видишь эту страну тем место, где ты будешь растить своих детей, точкой опоры твоей жизненной силы, то тогда все будет хорошо».

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «Расширенное заседание совета ректоров с участием республиканского студенческого совета – это часть той работы, общественного обсуждения тех концептуальных подходов к развитию системы образования, которые мы планируем вынести на республиканский педагогический совет в августе этого года».

Многие идеи звучали из зала, самые важные были озвучены на днях во время парламентских слушаний. Обсуждение продолжится – у педагогов впереди целое лето для принятия решений.

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Теги: Гродно
 
 
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ВУЗы обязаны не просто воспитать хороших специалистов, но и настоящих патриотов. Такая работа стала основой темой Совета ректоров в Гродно. В молодежную столицу...
 
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