ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

44 выпускника получили аттестаты в лицее МЧС

12.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Торжественный момент для будущих спасателей! Выпускной вечер прошел в лицее МЧС.

44 учащихся получили аттестаты. Кроме свидетельств об окончании лицея, лучшие выпускники удостоены золотых медалей за отличную учёбу, а лицею презентовали сертификаты на приобретение 60 велосипедов и спортинвентаря.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: «Вклад лицея в формирование личности неоценим. За всем этим видится забота государства и руководства страны. За непродолжительное время своего существования лицей превратился в элитное учебное заведение. Я уверен, что годы обучения и для сегодняшних выпускников тоже не прошли даром и стали самыми плодотворными и результативными».

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Совсем скоро вы, избравшие в качестве своего жизненного пути гордое звание «офицер», будете принимать присягу на верность белорусскому народу. Помните, что это очень высокая обязанность перед Отечеством. Будьте всегда верны выбранному делу!».

В завершение – традиционный вальс, церемония прощания со знаменем лицея и торжественный марш. Команда «Вольно!» прозвучала в этих стенах для воспитанников в последний раз.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественный момент для будущих спасателей! Выпускной вечер прошел в лицее МЧС. 44 учащихся получили аттестаты. Кроме свидетельств об окончании лицея, лучшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сванидзе: «Думаю, будет самый жесткий разговор за всю историю контактов первых лиц России и США»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by