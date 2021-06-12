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44 выпускника получили аттестаты в лицее МЧС
Источник материала: ОНТ
Торжественный момент для будущих спасателей! Выпускной вечер прошел в лицее МЧС.
44 учащихся получили аттестаты. Кроме свидетельств об окончании лицея, лучшие выпускники удостоены золотых медалей за отличную учёбу, а лицею презентовали сертификаты на приобретение 60 велосипедов и спортинвентаря.
В завершение – традиционный вальс, церемония прощания со знаменем лицея и торжественный марш. Команда «Вольно!» прозвучала в этих стенах для воспитанников в последний раз.
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Торжественный момент для будущих спасателей! Выпускной вечер прошел в лицее МЧС. 44 учащихся получили аттестаты. Кроме свидетельств об окончании лицея, лучшие...
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