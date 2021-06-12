44 выпускника получили аттестаты в лицее МЧС

Источник материала: ОНТ

Торжественный момент для будущих спасателей! Выпускной вечер прошел в лицее МЧС.

44 учащихся получили аттестаты. Кроме свидетельств об окончании лицея, лучшие выпускники удостоены золотых медалей за отличную учёбу, а лицею презентовали сертификаты на приобретение 60 велосипедов и спортинвентаря.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: «Вклад лицея в формирование личности неоценим. За всем этим видится забота государства и руководства страны. За непродолжительное время своего существования лицей превратился в элитное учебное заведение. Я уверен, что годы обучения и для сегодняшних выпускников тоже не прошли даром и стали самыми плодотворными и результативными».

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Совсем скоро вы, избравшие в качестве своего жизненного пути гордое звание «офицер», будете принимать присягу на верность белорусскому народу. Помните, что это очень высокая обязанность перед Отечеством. Будьте всегда верны выбранному делу!».

В завершение – традиционный вальс, церемония прощания со знаменем лицея и торжественный марш. Команда «Вольно!» прозвучала в этих стенах для воспитанников в последний раз.

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