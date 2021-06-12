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Украина снова на 3 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID-19 в сутки

12.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украина снова на 3 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID-19 в сутки

Перебои, остановки, а в некоторых областях – срыв прививочной кампании приносят ожидаемые результаты.

Украина снова на 3 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID-19.

Что касается новых заражений – наши южные соседи находятся на 7-м месте в Старом свете.

В мировой статистике Украина занимает 36 место между Афганистаном и Гватемалой.

Лидирует по-прежнему Индия, здесь более 90 тысяч заражений в сутки, немногим меньше в Бразилии и Колумбии.

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Перебои, остановки, а в некоторых областях – срыв прививочной кампании приносят ожидаемые результаты. Украина снова на 3 месте в Европе по количеству новых смертей...
 
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