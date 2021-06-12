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Украина снова на 3 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID-19 в сутки
Источник материала: ОНТ
Перебои, остановки, а в некоторых областях – срыв прививочной кампании приносят ожидаемые результаты.
Украина снова на 3 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID-19.
Что касается новых заражений – наши южные соседи находятся на 7-м месте в Старом свете.
В мировой статистике Украина занимает 36 место между Афганистаном и Гватемалой.
Лидирует по-прежнему Индия, здесь более 90 тысяч заражений в сутки, немногим меньше в Бразилии и Колумбии.
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Перебои, остановки, а в некоторых областях – срыв прививочной кампании приносят ожидаемые результаты. Украина снова на 3 месте в Европе по количеству новых смертей...
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