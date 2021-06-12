Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил с Днем России всех россиян и президента Российской Федерации Владимира Путина. Текст поздравления опубликовали на сайте пресс-службы белорусского лидера.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что белорусско-российские отношения, закаленные современными угрозами, будут развиваться в новых направлениях и в интересах обеих стран.

Также Глава государства направил личные поздравления председателю Правительства России Михаилу Мишустину, председателю Государственной думы Федерального Собрания Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко,

Фото: БЕЛТА

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