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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил с Днем России всех россиян и президента Российской Федерации Владимира Путина. Текст поздравления опубликовали на сайте
Александр Лукашенко выразил уверенность, что белорусско-российские отношения, закаленные современными угрозами, будут развиваться в новых направлениях и в интересах обеих стран.
Также Глава государства направил личные поздравления председателю Правительства России Михаилу Мишустину, председателю Государственной думы Федерального Собрания Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко,
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил с Днем России всех россиян и президента Российской Федерации Владимира Путина....
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