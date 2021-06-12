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Группа нелегальных мигрантов из Ирака пыталась пересечь белорусскую границу
Источник материала: ОНТ
Количество нелегалов, пересекающих границу, растёт с каждым днём. Очередную группу задержали лидские пограничники.
В Вороновском районе они пресекли попытку незаконно попасть в Литву пятерых граждан Ирака.
Госпогранкомитет отмечает резкий рост числа нелегалов, которые пытаются пересечь границы ЕС – только на литовских рубежах с начала года их больше практически в 20 раз.
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Количество нелегалов, пересекающих границу, растёт с каждым днём. Очередную группу задержали лидские пограничники. В Вороновском районе они пресекли попытку...
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