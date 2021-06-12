ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Группа нелегальных мигрантов из Ирака пыталась пересечь белорусскую границу

12.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Группа нелегальных мигрантов из Ирака пыталась пересечь белорусскую границу

Количество нелегалов, пересекающих границу, растёт с каждым днём. Очередную группу задержали лидские пограничники.

В Вороновском районе они пресекли попытку незаконно попасть в Литву пятерых граждан Ирака. 

Госпогранкомитет отмечает резкий рост числа нелегалов, которые пытаются пересечь границы ЕС – только на литовских рубежах с начала года их больше практически в 20 раз.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество нелегалов, пересекающих границу, растёт с каждым днём. Очередную группу задержали лидские пограничники. В Вороновском районе они пресекли попытку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сванидзе: «Думаю, будет самый жесткий разговор за всю историю контактов первых лиц России и США»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by