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Автопробег «За единую Беларусь» соберет патриотов на маршруте Могилев-Гомель
Источник материала: ОНТГомель" class="one-news__figure-img">
Сегодня пройдет очередной автопробег «За единую Беларусь!». И снова по новому маршруту: он объединит Могилев и Гомель.
В Год Народного Единства инициатива уже прижилась и собирает всё больше единомышленников.
В программе посещение воинских мемориалов и культурных объектов.
Старт из Могилева в полдесятого утра, затем – промежуточный сбор и остановка в центре города над Сожем. После экскурсии по Дворцово-парковому ансамблю колонна направится к мемориальному комплексу «Красный Берег» для возложения цветов.
Присоединиться можно на любом этапе – подробности маршрута на экране.
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Сегодня пройдет очередной автопробег «За единую Беларусь!». И снова по новому маршруту: он объединит Могилев и Гомель. В Год Народного Единства инициатива уже...
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