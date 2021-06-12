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Автопробег «За единую Беларусь» соберет патриотов на маршруте Могилев-Гомель

12.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автопробег «За единую Беларусь» соберет патриотов на маршруте Могилев-ГомельГомель" class="one-news__figure-img">

Сегодня пройдет очередной автопробег «За единую Беларусь!». И снова по новому маршруту: он объединит Могилев и Гомель.

В Год Народного Единства инициатива уже прижилась и собирает всё больше единомышленников.

В программе посещение воинских мемориалов и культурных объектов.

Старт из Могилева в полдесятого утра, затем – промежуточный сбор и остановка в центре города над Сожем. После экскурсии по Дворцово-парковому ансамблю колонна направится к мемориальному комплексу «Красный Берег» для возложения цветов.

Присоединиться можно на любом этапе – подробности маршрута на экране.

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Сегодня пройдет очередной автопробег «За единую Беларусь!». И снова по новому маршруту: он объединит Могилев и Гомель. В Год Народного Единства инициатива уже...
 
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