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МОК рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр. Этот вид борьбы хорошо развит в России и Беларуси
Источник материала: Партизан
Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр.
Фото nlb.by
Об этом
"Мы рады сообщить вам, что сегодня состоялось заседание Исполкома МОК, на котором было рекомендовано полностью признать Международную федерацию самбо (ФИАС) на сессии МОК 20-21 июля в Токио", — говорится в документе,
Самбо 30 ноября 2018 года получило временное признание МОК.
Этот вид борьбы хорошо развит в постсоветских странах, особенно в России и Беларуси.
Наиболее значительных успехов в суверенной белорусской истории достигли:
— Татьяна Москвина — 10-кратная чемпионка мира, 4-кратная чемпионка Европы и 3-кратная обладательница Кубка мира;
— Вероника Козловская — 7-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы;
— Дмитрий Базылев — 6-кратный чемпион мира;
— Натик Багиров — 4-кратный чемпион мира.
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МОК рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр. Этот вид борьбы хорошо развит в России и Беларуси
Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр.
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