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МОК рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр. Этот вид борьбы хорошо развит в России и Беларуси

12.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр.


Фото nlb.by

Об этом говорится в соответствующем документе МОК, имеющимся в распоряжении "Интерфакса".

"Мы рады сообщить вам, что сегодня состоялось заседание Исполкома МОК, на котором было рекомендовано полностью признать Международную федерацию самбо (ФИАС) на сессии МОК 20-21 июля в Токио", — говорится в документе, пишет Прессбол.

Самбо 30 ноября 2018 года получило временное признание МОК.

Этот вид борьбы хорошо развит в постсоветских странах, особенно в России и Беларуси.

Наиболее значительных успехов в суверенной белорусской истории достигли:

— Татьяна Москвина — 10-кратная чемпионка мира, 4-кратная чемпионка Европы и 3-кратная обладательница Кубка мира;

— Вероника Козловская — 7-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы;

— Дмитрий Базылев — 6-кратный чемпион мира;

— Натик Багиров — 4-кратный чемпион мира.
 
 
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Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр.
 
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