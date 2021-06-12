На предприятии в Миорах ждали Лукашенко, а начались задержания





На предприятии в Миорах / Иллюстративное фото mijory.by​





сообщили несколько работников. Они утверждают, что 11 июня ожидался приезд Александра Лукашенко и к нему готовились. Но внезапно ситуация изменилась, и подготовительные работы прекратились, передает Еврорадио. Об этом TUT.byнесколько работников. Они утверждают, что 11 июня ожидался приезд Александра Лукашенко и к нему готовились. Но внезапно ситуация изменилась, и подготовительные работы прекратились,Еврорадио.





На заводе распространилась информация, что силовики заинтересовались каким-то оборудованием, которого не нашли.





Официальной информации о задержаниях пока нет.