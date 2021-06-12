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На предприятии в Миорах ждали Лукашенко, а начались задержания

12.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Миорском металлопрокатном заводе задержали гендиректора, бухгалтера и ещё несколько сотрудников.


На предприятии в Миорах / Иллюстративное фото mijory.by​

Об этом TUT.by сообщили несколько работников. Они утверждают, что 11 июня ожидался приезд Александра Лукашенко и к нему готовились. Но внезапно ситуация изменилась, и подготовительные работы прекратились, передает Еврорадио.

На заводе распространилась информация, что силовики заинтересовались каким-то оборудованием, которого не нашли.

Официальной информации о задержаниях пока нет.
 
 
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На Миорском металлопрокатном заводе задержали гендиректора, бухгалтера и ещё несколько сотрудников.
 
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