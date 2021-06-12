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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции они сдали:
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Прошедшая рабочая неделя (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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