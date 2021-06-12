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"Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет
12.06.2021 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разбираемся в страхе не родить после 35 лет вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики Ириной Никифорович и клиническим и перинатальным психологом, руководителем психологической службы фонда "Свет в руках" Елизаветой Сухановой.
01:25 Разница в фактическом и биологическом возрасте женщины
05:50 В каком возрасте сегодня пишется "старородящая"?
06:36 Социальное ожидание общества и двойные стандарты
08:30 Отложенное родительство
14:45 Риски с точки зрения медицины
21:50 Есть ли у мужчин предубеждения по поводу позднего родительства?
25:40 Дорожная карта для тех, кто хочет завести ребенка после 35 лет
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В нашей стране женщина после 30 лет часто слышит фразы типа "часики тикают" и псевдонаучные прогнозы, мол "не успеешь родить до 35, останешься бездетной". Имеется ли...
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