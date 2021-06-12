Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет

Разбираемся в страхе не родить после 35 лет вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики Ириной Никифорович и клиническим и перинатальным психологом, руководителем психологической службы фонда "Свет в руках" Елизаветой Сухановой.

01:25 Разница в фактическом и биологическом возрасте женщины

05:50 В каком возрасте сегодня пишется "старородящая"?

06:36 Социальное ожидание общества и двойные стандарты

08:30 Отложенное родительство

14:45 Риски с точки зрения медицины

21:50 Есть ли у мужчин предубеждения по поводу позднего родительства?

25:40 Дорожная карта для тех, кто хочет завести ребенка после 35 лет

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