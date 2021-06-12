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Министр юстиции: «Изображение гражданина, его фотография не может распространяться»

12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Новая редакция Гражданского кодекса запретит распространение изображения человека (в том числе фото) без его согласия.

Министр юстиции: «Изображение гражданина, его фотография не может распространяться»

— Пожалуй, следует также отметить, что вводится статья, которая предусматривает дополнительную охрану изображения гражданина. Эта статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина. За исключением тех случаев, если это не общая какая-то фотография, в общедоступном общественном месте, — анонсировал министр юстиции Олег Слижевский в эфире СТВ.

 
 
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Новая редакция Гражданского кодекса запретит распространение изображения человека (в том числе фото) без его согласия.
 
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