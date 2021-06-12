Министр юстиции: «Изображение гражданина, его фотография не может распространяться»

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Новая редакция Гражданского кодекса запретит распространение изображения человека (в том числе фото) без его согласия.





— Пожалуй, следует также отметить, что вводится статья, которая предусматривает дополнительную охрану изображения гражданина. Эта статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина. За исключением тех случаев, если это не общая какая-то фотография, в общедоступном общественном месте, — анонсировал министр юстиции Олег Слижевский в эфире СТВ .