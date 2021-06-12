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пишет Автобизнес. По данным следствия, в 2014 году в пользовании у одного из обвиняемых находился дорогостоящий автомобиль, на котором мужчины решили "заработать", разработав схему по обману страховых компаний,Автобизнес.





Этот автомобиль был застрахован в трех страховых организациях Беларуси, в том числе на имена участников группы. Он вывозился за границу, где приобретался схожий по характеристикам автомобиль в неисправном состоянии, на котором видоизменялся VIN на номер ранее застрахованного автомобиля. Затем за рубежом мужчины инсценировали ДТП, а именно – в условном месте сожгли неисправный автомобиль и, получив документы компетентного зарубежного органа, подтверждающие данный факт, перевезли его в Беларусь на эвакуаторе, чтобы впоследствии предъявить сотрудникам страховых компаний оставшуюся часть сгоревшего авто и получить выплаты. За якобы сгоревший автомобиль в сумме было получено почти 90.000$.













При этом ранее застрахованный автомобиль, принадлежащий участнику группы, впоследствии был продан в Казахстане. Вырученные средства обвиняемые делили между собой и тратили на свое усмотрение.













После того как мужчины убедились, что их ложь не раскрыта, решили по аналогичной схеме "заработать" на еще одном автомобиле, однако им не удалось осуществить свой план по не зависящим от них обстоятельствам.





В ходе расследования также установлено, что два участника группы уклонялись от уплаты таможенных платежей.





Мужчины отрицали свою вину в совершении преступлений. Однако благодаря взаимодействию сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Следственного комитета, а также по результатам проведенных многочисленных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в полном объеме доказана причастность обвиняемых к совершению преступлений.





При изучении их личностей установлено, что участники группы являлись на момент совершения преступлений руководителями фирм и ранее не судимы.





В итоге 58-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 "Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере" УК РБ.





А действия 51-летнего и 44-летнего участников группы квалифицированы по ч.4 ст.209 "Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере", ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209 "Покушение на совершение мошенничества, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере", ч.2 ст.231 "Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РБ.





Трое заключены под стражу, один из обвиняемых скрывается и объявлен в розыск. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.