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В Турции собаку не пустили в скорую вместе с хозяйкой. Пес бежал за машиной до больницы
Источник материала: Партизан
CentralAsia (CA) - В Турции хозяйка золотистого ретривера вынуждена была поехать в больницу на машине скорой помощи, пишет ВВС.
Собаку не пустили с ней внутрь машины. Но пес не отчаялся и пустился вдогонку за хозяйкой.
После того как пациентку заведи в больницу, ретривер остался ждать ее на пороге,
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CentralAsia (CA) - В Турции хозяйка золотистого ретривера вынуждена была поехать в больницу на машине скорой помощи, пишет ВВС.
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