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Съездили в Турцию по путевке – стали фигурантами уголовного дела

12.06.2021 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семейная пара рискнула согласиться на предложение турфирмы, чтобы не отбывать 10-дневный карантин, и теперь им грозит до 3 лет тюрьмы.


Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Как рассказал Следственный Комитет, в марте текущего года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина решили отправится в путешествие в Турцию. Супруги обратились в одну из столичных туристических компаний, где им подобрали тур по их требованиям, но сразу предупредили, что по прилету в Беларусь нужно будет находится на самоизоляции в течении 10 дней.

Пара тогда от путевки решила отказаться. Но сотрудница турфирмы предложила помочь избежать самоизоляции – оформить подложные приказы о командировании их как сотрудников турфирмы. Обвиняемые согласились и, оплатив путевку, улетели на отдых.

Но во время прохождения паспортного контроля на обратном пути в Беларусь схема вскрылась. По результатам расследования действия супружеской пары квалифицированы по ч. 2 ст. 380. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до 3 лет лишения свободы. Супруги уже признали вину и ждут решения суда.
 
 
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Семейная пара рискнула согласиться на предложение турфирмы, чтобы не отбывать 10-дневный карантин, и теперь им грозит до 3 лет тюрьмы.
 
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