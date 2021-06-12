Съездили в Турцию по путевке – стали фигурантами уголовного дела

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Как рассказал Следственный Комитет, в марте текущего года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина решили отправится в путешествие в Турцию. Супруги обратились в одну из столичных туристических компаний, где им подобрали тур по их требованиям, но сразу предупредили, что по прилету в Беларусь нужно будет находится на самоизоляции в течении 10 дней.





Пара тогда от путевки решила отказаться. Но сотрудница турфирмы предложила помочь избежать самоизоляции – оформить подложные приказы о командировании их как сотрудников турфирмы. Обвиняемые согласились и, оплатив путевку, улетели на отдых.





Но во время прохождения паспортного контроля на обратном пути в Беларусь схема вскрылась. По результатам расследования действия супружеской пары квалифицированы по ч. 2 ст. 380. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до 3 лет лишения свободы. Супруги уже признали вину и ждут решения суда.







