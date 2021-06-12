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Съездили в Турцию по путевке – стали фигурантами уголовного дела
Источник материала: Партизан
Семейная пара рискнула согласиться на предложение турфирмы, чтобы не отбывать 10-дневный карантин, и теперь им грозит до 3 лет тюрьмы.
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
Как рассказал Следственный Комитет, в марте текущего года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина решили отправится в путешествие в Турцию. Супруги обратились в одну из столичных туристических компаний, где им подобрали тур по их требованиям, но сразу предупредили, что по прилету в Беларусь нужно будет находится на самоизоляции в течении 10 дней.
Пара тогда от путевки решила отказаться. Но сотрудница турфирмы предложила помочь избежать самоизоляции – оформить подложные приказы о командировании их как сотрудников турфирмы. Обвиняемые согласились и, оплатив путевку, улетели на отдых.
Но во время прохождения паспортного контроля на обратном пути в Беларусь схема вскрылась. По результатам расследования действия супружеской пары квалифицированы по ч. 2 ст. 380. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до 3 лет лишения свободы. Супруги уже признали вину и ждут решения суда.
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Семейная пара рискнула согласиться на предложение турфирмы, чтобы не отбывать 10-дневный карантин, и теперь им грозит до 3 лет тюрьмы.
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