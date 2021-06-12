Жителя Молодечно приговорили к большому сроку за оскорбление Лукашенко и должностных лиц









Жителя Молодечно признали виновным в разжигании ненависти к милиции, в оскорблении должностных лиц и президента и приговорили к 4 годам колонии в условиях общего режима. Также в пользу каждого потерпевшего, заявившего иск о моральных страданиях, суд постановил взыскать с Дениса по 1000 белорусских рублей, сообщается на сайте лишенного аккредитации spring96.org.





Потерпевшими признаны молодечненские милиционеры и гродненская сотрудница ОМОН, а также и публичные персоны — Лукашенко, Ермошина и Карпенков. Не все из потерпевших пришли поучаствовать в процессе.



