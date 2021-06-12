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"Причина этого до сих пор не ясна". Игрок "Строителя" Евгений Михейчик о пережитой во время матча остановке сердца
Источник материала: Партизан
В Бресте во время матча финальной серии чемпионата страны по хоккею на траве между местным "Строителем" и ХК "Минск" 29-летний игрок Евгений Михейчик пережил остановку сердца.
Спортсмен потерял сознание, медики около 20 минут реанимировали его прямо на поле. Худшее уже позади, сейчас игрок нашей национальной сборной проходит углубленное медицинское обследование в РНПЦ спорта. О самочувствии, боевом настрое и любви к хоккею на траве Евгений рассказал в интервью БЕЛТА.
Как сейчас самочувствие и настроение?
Настрой очень позитивный. Чувствую себя хорошо. Ничего не беспокоит, как, в принципе, и после случившегося. Писали, что я был в тяжелом состоянии — это неправда. СМИ иногда немного преувеличивают.
Если это не вызывает негативных эмоций, можете поделиться воспоминаниями о случившемся на матче?
Даже не понял, что со мной произошло. Как будто выключили свет: упал, проснулся, а потом начал осознавать случившееся. На первых порах была слабость, после начал приходить в себя, а к вечеру все нормализовалось.
Сразу меня привезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи, потом перевели в кардиологию. 3 июня положили в городскую больницу №1. Там сделали коронарографию. Обследование сосудов сердца не показало каких-то отклонений. 7 июня выписали, а на следующий день меня уже ждали в РНПЦ в Минске. Был небольшой консилиум. Вместе с врачами будем разбираться, потому что причина случившегося до сих пор не ясна,
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"Причина этого до сих пор не ясна". Игрок "Строителя" Евгений Михейчик о пережитой во время матча остановке сердца
В Бресте во время матча финальной серии чемпионата страны по хоккею на траве между местным "Строителем" и ХК "Минск" 29-летний игрок Евгений Михейчик пережил...
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