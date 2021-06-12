Израиль стал первой в мире страной, запретившей торговлю мехом













Запрет не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды и вступит в силу в декабре.

пишет korrespondent.net. Израиль стал первой страной мира, которая на законодательном уровне запретила продажу натурального меха. Об этом 9 июня сообщила министр экологии Гила Гамлиэль после подписания соответствующего указа,korrespondent.net.





Документ вступит в силу через шесть месяцев – в декабре. Его действие не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды.

"Я подписала запрет на торговлю мехом в индустрии моды. Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и связана с невыразимой жестокостью и страданиями. Вместе мы сделаем израильский рынок моды более экологичным и доброжелательным к животным!", – написала Гамлиэль в Twitter.

Зоозащитная организация PETA назвала документ "исторической победой".

При этом The Times Of Israel, ссылаясь на критиков указа, называет его "беззубым" и "символическим", так как он не распространяется на продажу меха по религиозным причинам.





В частности, по-прежнему будет разрешена покупка штраймлов – головных уборов, которые ультраортодоксальные евреи носят по праздникам и торжественным случаям.





"Шапки, сделанные из хвостов соболей и лисиц, могут стоить до пяти тысяч долларов. Это практически единственные широко распространенные меха в Израиле с его теплым средиземноморским климатом", – отмечает издание.









Фото: twitter.com/ZakNguyen

Мужчины-евреи в меховых штраймлах