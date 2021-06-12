«Газпром» сокращает транзит газа через Беларусь. Сколько потеряет наш бюджет?

«Газпром» планирует значительно сократить транспортировку газа через Беларусь. Для нашей страны это может вылиться в потерю около 350 млн долларов в год.



Фото с сайта minsknews.by

В преддверии годового собрания акционеров «Газпром» опубликовал контракт с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на транзит газа в Европу в 2021 году, из которого следует, что до конца года транспортировка топлива через Беларусь значительно сократится. Снижение поставок придется на последний квартал, когда начинается новый газовый год.

Согласно документу, задание для компании «Газпром трансгаз Беларусь» на транспортировку газа на 2021 год в Западную Европу составляет 29,574 млрд куб. метров, в том числе: I квартал — 9,626 млрд куб. метров, II квартал — 9,183 млрд куб. метров; III квартал — 8,842 млрд куб. метров, IV квартал — 1,923 млрд куб. метров.

Во всем виноват «Северный поток»?

Через нашу страну газ прокачивается по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа» мощностью 32,9 млрд кубометров в год. По трубе топливо транзитом транспортируется в Польшу, а затем следует в Германию. Белорусским участком газопровода управляет стопроцентная дочка «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Через белорусскую газотранспортную систему, которой управляет тоже «Газпром трансгаз Беларусь», российский газ поступает в Литву и далее в Калининградскую области, а также в Украину.

«Газпром» не объясняет в документе причины столь резкого снижения транзита через Беларусь.

Беларусь может лишиться значительных средств, которые получает за услуги транспортировки российского газа — в общей сложности, по оценкам экспертов, сумма составляет около 350 млн долларов в год.

Эксперты полагают, что причина сокращения транзита газа через нашу страну обусловлена запуском в ближайшее время газопровода «Северный поток — 2», который, как и первый «Северный поток», проложен по дну Балтийского моря, что позволяет качать российский газ в Европу без посредников.

Инструмент геополитического влияния Москвы

Строительство «Северного потока — 2» должно завершиться к концу 2021 года, после чего газопровод будет введен в эксплуатацию. Цель проекта — увеличение поставок газа на европейский рынок.

Кроме того, Москва никогда не скрывала, что хочет снизить зависимость от транзитных стран — Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских, а также прибалтийских государств, чтобы исключить риски перекрытия трубы в результате политических конфликтов.

Завершить строительство в назначенные сроки — в декабре 2019 года — помешали американские санкции. Вашингтон прилагает активные усилия, чтобы блокировать проект, и объясняет это тем, что не может допустить усиления геополитического влияния Москвы с помощью трубопровода, прежде всего, на Украину, которая финансово сильно пострадает, лишившись транзита российского газа.

Однако многие эксперты полагают, что действия Вашингтона в отношении «Северного потока» — это конфликт двух бизнес-проектов. США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ, который значительно дороже российского трубопроводного.

Перекинет ли Россия «белорусские» объемы транзитного газа на «Северный поток — 2»?

По мнению эксперта в энергетической сфере Татьяны Манёнок, снижая поставки газа через «Ямал — Европу» в четвертом квартале, Россия «форсирует запуск “Северного потока — 2”», который также запланирован на этот период.

Введение второй нитки газопровода может привести к профициту транзитных мощностей у России в направлении Европы, и «Газпром» может использовать газопровод «Ямал — Европа» «для балансировки и выбора транспортировки газа в Европу», полагает эксперт.

«У России появляется козырь, она сможет выбирать наиболее привлекательные с экономической точки зрения маршруты», — подчеркнула Манёнок в комментарии для Naviny.by.

Эксперт напомнила, что, кроме газопроводов «Северный поток» и «Ямал — Европа», российский газ поступает в Европу еще по газопроводу «Турецкий поток» и через газотранспортную систему Украины.

Манёнок отметила, что сегодня Киев предоставляет «Газпрому» «весьма непривлекательные» условия транспортировки с точки зрения оплаты — «качай или плати». То есть «Газпром» должен оплатить законтрактованные объемы, даже если в реальности объем транзита будет меньше.

Пятилетний контракт с Украиной заканчивается в конце 2024 года, соответственно украинское и белорусское направления транзита российского газа в Европу могут стать конкурентами, считает эксперт. Прежде всего, в вопросах цены, а сейчас тариф на прокачку газа через Беларусь заметно ниже, чем через Украину.

Аналитик уверена, что полностью осушать трубопровод через Беларусь «Газпром» не будет, ведь российская компания является собственником белорусского участка газопровода «Ямал — Европа» и «напрямую заинтересована в работе этого коридора».

«“Газпром” попытается сохранить возможность для поставки газа через трубопровод: это самое короткое логистическое плечо для транспортировки газа на Запад, да и страна-транзитёр вполне лояльная. В любом случае, у России появляется выбор, и повлиять на нее политически будет сложнее, в том числе и Украине», — отметила Манёнок.

Торг с Польшей

Эксперт предположила, что сокращение поставок газа через трубу «Ямал — Европа» — это еще и «элемент торга с Польшей».

В мае прошлого года эта страна не продлила «ямальское соглашение» с российской газовой компанией и перешла на транзит газа по результатам аукционов, поэтому «Газпром» вынужден бронировать краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System.

Нежелание Польши покупать российский газ связано с его стоимостью. Кроме того, Варшава является ярым противником «Северного потока — 2», так как он усиливает роль Германии как европейского газового хаба, которым Польша хочет стать сама, ведь она строит газопровод Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Варшава постепенно сокращает поставки газа из России, чтобы в 2022 году отказаться от них полностью.

1 октября истекают годовые обязательства «Газпрома» на поставку по газопроводу «Ямал — Европа». По мнению аналитиков, тех объемов, которые шли транзитом через Польшу (78 млн кубометров в сутки) как раз достаточно для загрузки «Северного потока — 2».

Более четко перспективы транзита российского газа через Польшу обрисуются 5 июля, когда польский оператор Gaz-System проведет аукцион на бронирование мощностей газопровода «Ямал — Европа» на следующий газовый год. Соответственно станет известен и объем транспортировки газа по территории Беларуси.

«Возможно, это определенный торг за более выгодные условия транзита и поставок, а также намек Польше, что, отказавшись от поставки и транзита через свою территорию российского газа, она теряет немалые деньги», — отметила Татьяна Манёнок.

Экономический инвестиционный эксперт Даниэль Крутцинна также полагает, что сокращение транзита газа через Беларусь в Европу связано с запуском газопровода «Северный поток — 2».

«Для России это возможность обойти Польшу, — отметил он в комментарии для Naviny.by. — Кроме того, можно предположить, что Кремль хочет продемонстрировать Минску, что с Беларусью в транзитных вопросах он может и не считаться. Это может быть еще и намек другим странам, которые находятся между Россией и Германией, прежде всего, Украине».