|
Самые красивые города России — топ-20
12.06.2021 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Несомненные лидеры, которые по праву возглавят рейтинг любого туристического издания, – город белых ночей Санкт-Петербург и златоглавая столица Москва. В пятерку лидеров обязательно войдут город двух культур – русской и татарской – Казань, столица Поволжья Нижний Новгород и сокровище Урала Екатеринбург. А что же дальше?
Смотрите в фотоленте Sputnik двадцатку самых красивых городов России — по-своему уникальных, живописных, богатых достопримечательностями, историческими памятниками, грандиозными сооружениями, дышащих историей и культурой.
Также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди тысячи российских городов — огромных и совсем небольших, теплых и северных, древних и относительно молодых, с морскими набережными и раскинувшихся на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)