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Самые красивые города России — топ-20

12.06.2021 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Несомненные лидеры, которые по праву возглавят рейтинг любого туристического издания, – город белых ночей Санкт-Петербург и златоглавая столица Москва. В пятерку лидеров обязательно войдут город двух культур – русской и татарской – Казань, столица Поволжья Нижний Новгород и сокровище Урала Екатеринбург. А что же дальше?

Смотрите в фотоленте Sputnik двадцатку самых красивых городов России — по-своему уникальных, живописных, богатых достопримечательностями, историческими памятниками, грандиозными сооружениями, дышащих историей и культурой.

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Среди тысячи российских городов — огромных и совсем небольших, теплых и северных, древних и относительно молодых, с морскими набережными и раскинувшихся на...
 
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