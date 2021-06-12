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Фотофакт. Три выражения лица Путина на прямой вопрос, убийца ли он

12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент России накануне встречи с главой США дал интервью каналу NBC. Журналист напомнил ему про слова Джо Байдена и спросил: «Господин Путин, вы — убийца?».

Пока звучал вопрос, вот как менялось выражение лица Владимира Путина:

Фотофакт. Три выражения лица Путина на прямой вопрос, убийца ли он

Фотофакт. Три выражения лица Путина на прямой вопрос, убийца ли он

Фотофакт. Три выражения лица Путина на прямой вопрос, убийца ли он

После чего последовал ответ, в котором прозвучало: «Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон. По очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет. С теми людьми, с кем работаем, спорим на международной арене, — мы не жених и невеста, не клянемся в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то даже соперничаем. Я таких обвинений слышу десятки».

Четкого ответа на вопрос – да или нет — отметим, не прозвучало.

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Президент России накануне встречи с главой США дал интервью каналу NBC. Журналист напомнил ему про слова Джо Байдена и спросил: «Господин Путин, вы — убийца?».
 
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