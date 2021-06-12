Фотофакт. Три выражения лица Путина на прямой вопрос, убийца ли он

Источник материала: Салiдарнасць

Президент России накануне встречи с главой США дал интервью каналу NBC. Журналист напомнил ему про слова Джо Байдена и спросил: «Господин Путин, вы — убийца?».

Пока звучал вопрос, вот как менялось выражение лица Владимира Путина:













После чего последовал ответ, в котором прозвучало: «Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон. По очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет. С теми людьми, с кем работаем, спорим на международной арене, — мы не жених и невеста, не клянемся в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то даже соперничаем. Я таких обвинений слышу десятки».

Четкого ответа на вопрос – да или нет — отметим, не прозвучало.