Источник материала: UDF



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Вы не будете чувствовать сытость

Нехватка питательных веществ

Потеря мышц

Холестерин может остаться на прежнем уровне

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вот что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц При отказе от яиц сокращаются калории в рационе, при этом вы будете чувствовать больший голод.

Об этом пишетПри отказе от яиц сокращаются калории в рационе, при этом вы будете чувствовать больший голод. Ведь яйца богаты белком, что способствует чувству сытости.Если вы исключаете яйца из своего рациона, вы также можете потерять некоторые важные питательные вещества. Дело в том, что огромная часть из них содержится в яичных желтках. Яйца богаты витаминами A, D, E и K, а также полезными для сердца жирными кислотами омега-3.Исключение из рациона такого источника белка, как яйца, может снизить эффективность тренировок. Яйца содержат лейцин, аминокислоту, важную для синтеза мышечной массы, которая сокращается с возрастом.Хотя яйца являются источником холестерина, отказ от них может не повлиять на ваш уровень. Дело в том, что лишь 20% холестерина мы получаем с едой, остальные 80% вырабатывает наша печень.