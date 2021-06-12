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Вот что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц

12.06.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вот что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц
Фото: freepik
Врачи рассказали, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от употребления в пищу куриных яиц. И эти перемены, уверяют эксперты, не из приятных.

Об этом пишет ukrhealth.

Вы не будете чувствовать сытость


При отказе от яиц сокращаются калории в рационе, при этом вы будете чувствовать больший голод. Ведь яйца богаты белком, что способствует чувству сытости.

Нехватка питательных веществ


Если вы исключаете яйца из своего рациона, вы также можете потерять некоторые важные питательные вещества. Дело в том, что огромная часть из них содержится в яичных желтках. Яйца богаты витаминами A, D, E и K, а также полезными для сердца жирными кислотами омега-3.

Потеря мышц


Исключение из рациона такого источника белка, как яйца, может снизить эффективность тренировок. Яйца содержат лейцин, аминокислоту, важную для синтеза мышечной массы, которая сокращается с возрастом.

Холестерин может остаться на прежнем уровне



Хотя яйца являются источником холестерина, отказ от них может не повлиять на ваш уровень. Дело в том, что лишь 20% холестерина мы получаем с едой, остальные 80% вырабатывает наша печень.
 
 
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При отказе от яиц сокращаются калории в рационе, при этом вы будете чувствовать больший голод.
 
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