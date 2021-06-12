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“Ъ”: «Разгадать тактику Александра Лукашенко нетрудно»

12.06.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

“Ъ”: «Разгадать тактику Александра Лукашенко нетрудно»
Дмитрий Дризе
Белорусское телевидение разоблачило Дмитрия Мазепина: провластный минский канал СТВ в рамках аналитический передачи фактически обвинил предпринимателя в финансировании протестов. Первый раз на это намекнул арестованный оппозиционер Роман Протасевич. Однако сам бизнесмен в начале недели все подобные обвинения отверг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Минск должен представить необходимые доказательства подобной деятельности владельца «Уралхима» и «Уралкалия». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Александр Лукашенко верен старой тактике — во всем винить российских олигархов.

Государственное телевидение Беларуси посредством политологической аналитической программы с этакими заумными рассуждениями фактически разъяснило, в чем же состоит проступок российского олигарха с белорусскими корнями Дмитрия Аркадьевича Мазепина. Суть в том, что оппозицию он все-таки финансировал, но не так чтобы в открытую, а как бы между прочим, по-тихому и не в больших объемах.

Телевидение, конечно, ничего не утверждает, но как бы размышляет: вот олигарх пытается ловить рыбку в мутной воде, заработать — и материально, и политически. Ведь теоретически противники Лукашенко могут и победить, и тогда он, Мазепин, на коне. Тем более что бизнесмен призывал официальный Минск начать переговоры, а может быть, заодно хотел спровоцировать коллапс экономики и, опять же, заработать на этом.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Дризе — о последствиях «дела» Дмитрия Мазепина.
 
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