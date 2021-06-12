“Ъ”: «Разгадать тактику Александра Лукашенко нетрудно»

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Дмитрий Дризе

“Ъ FM”

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Государственное телевидение Беларуси посредством политологической аналитической программы с этакими заумными рассуждениями фактически разъяснило, в чем же состоит проступок российского олигарха с белорусскими корнями Дмитрия Аркадьевича Мазепина. Суть в том, что оппозицию он все-таки финансировал, но не так чтобы в открытую, а как бы между прочим, по-тихому и не в больших объемах.Телевидение, конечно, ничего не утверждает, но как бы размышляет: вот олигарх пытается ловить рыбку в мутной воде, заработать — и материально, и политически. Ведь теоретически противники Лукашенко могут и победить, и тогда он, Мазепин, на коне. Тем более что бизнесмен призывал официальный Минск начать переговоры, а может быть, заодно хотел спровоцировать коллапс экономики и, опять же, заработать на этом.