|
Укрепление продолжится: прогноз курса рубля на неделю 14-19 июня
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ожидания роста средневзвешенного курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не оправдались, он, напротив, снизился, причем весьма значительно: на 1,6% до 2,481 рубля за доллар. Это минимальное значение курса с августа прошлого года.
Средневзвешенный курс евро за неделю упал на 1,2% и составил 11 июня 3,0232 рубля за евро.
Аналогичный курс российского рубля уменьшился всего на 0,2% – до 3,4629 белорусского рубля за 100 российских.
Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля при этом опустилась на 0,8%. А объем торгов валютами на бирже рухнул до минимального значения с марта 2021 года и составил всего 400,1 млн. рублей.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Такая динамика курсов валют и объема торгов указывает на значительное сокращение спроса на иностранную валюту. При этом снизились объемы торгов долларами и евро, в то время, как торговля российскими рублями, напротив, активизировалась. Скорее всего, это является следствием мер, принимаемых правительством РБ по переориентации с европейского рынка на российский. Санкции в отношении белорусского авиаперевозчика «Белавиа» произвели крайне негативное впечатление на белорусские власти, и чиновники дружно заговорили о необходимости переориентации на рынки Россим и западных стран. Похоже, что этот процесс уже начался.
Кроме того, на прошедшей неделе приостанавливалась транспортировка российской нефти через нефтепровод «Дружба» в Польшу. Возможно, это было предупреждением в адрес Польши.
Что касается России, то белорусский экспорт в нее по итогам января — апреля 2021 года вырос на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик на прошедшей неделе сообщил, что нельзя говорить о существовании каких-то серьезных проблем в белорусской промышленности в связи с санкционным давлением со стороны стран Запада. По его словам, пока все основные партнеры белорусских предприятий подтверждают свои обязательства, и он надеется, что все заявления, которые были высказаны вводящими санкции странами, все-таки в большей степени не коснутся бизнеса, поскольку бизнес стоит в стороне от политики и обеспечивает работой граждан как стран, вводящих санкции, так и Беларуси.
Тем не менее, угроза введения серьезных экономических санкций со стороны западных стран имеется. Европарламент 10 июня принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз к введению новых санкций в отношении РБ. По данным информационного агентства Bloomberg, ЕС планирует ввести санкции в отношении еще 71 человека и 7 организаций из РБ.
В таких условиях прогнозировать динамику курса рубля очень сложно, так как он меняется под воздействием факторов, информация о которых отсутствует. Поэтому можно ориентироваться на сохранение тенденции, то есть на укрепление рубля. Его на текущей неделе поддержит продажа валюты экспортерами в целях уплаты налогов. Поэтому стоимость валютной корзины вполне может опуститься за неделю еще на 0,5-1%.
Прогноз курса евро на рынке форекс
Европейская валюта на прошедшей неделе сумела укрепиться к доллару США (по состоянию на середину пятницы 11 июня), хотя во второй половине пятницу евро резко подешевел, что не было отражено на торгах на БВФБ.
При этом данные по инфляции в США, опубликованные 10 июня, оказались хуже ожиданий: потребительские цены в стране увеличились в мае на 5% в годовом выражении. Это максимальное значение инфляции с августа 2008 года. Такие данные поддержали доллар, так как рост инфляции увеличивает шансы на более скорое завершение мягкой денежной политики ФРС США.
Однако 10 июня прошло заседание Европейского Центробанка, на котором весьма оптимистично оценили экономический рост в еврозоне в текущем году: на 4,6% (против 4% в предыдущем прогнозе). Это поддержало европейскую валюту, но ненадолго: 11 июня вышли данные об улучшении потребительских настроений в США на фоне заявлений руководителей ЕЦБ о том, что их не беспокоит инфляция в еврозоне.
На текущей неделе, 15-16 июня, состоится заседание ФРС, на котором будет рассматриваться вопрос о ее денежно-кредитной политике. Эксперты считают, что может быть объявлено о решении начать обсуждение вопроса о сокращении выкупа облигаций, что поддержит американскую валюту. То есть, можно ожидать снижения курса евро примерно на 0,5%.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Как и в США, в России быстро растут темпы инфляции, однако Банк России проводит диаметрально противоположную ФРС денежную политику. Российский ЦБ поддерживать экономику страны в принципе не пытается, поэтому он повышает ставки, делая ресурсы более дорогими для предприятий и населения.
Это было осуществлено 11 июня на заседании Совет директоров Банка России. Ключевая ставка банка выросла с 5% годовых до 5,5%. При этом в банке отметили рост темпов инфляции, которая в мае достигла 6,02%, и указали на то, что она может вырасти в еще большей степени, а он собирается увеличивать ставку и далее.
Российский миллиардер Олег Дерипаска в связи с этим написал в своем Телеграмм-канале, что безумие с ключевой ставкой Банка России и укреплением рубля продолжается.
Действительно, российский рубль укрепляется, и на прошедшей неделе курс доллара опускался ниже 72 рублей за доллар. Но на текущей неделе ситуация может измениться, так как 16 июня встретятся президенты России и США. С нею связано так много надежд, что, скорее всего, ее результаты всех разочаруют, тем более что планов принять какое-то конкретное решение у президентов нет.
Поэтому на текущей неделе можно ожидать, что курс доллара на Московской бирже прекратит снижение и сохранится примерно на уровне 72 рублей за доллар.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
Если сделанные выше прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ на текущей неделе может снизиться еще примерно на 1%.
Прогноз на понедельник 14 июня
Курс доллара на Московской бирже в пятницу 11 июня вырос примерно на 0,6% – до 72,13 рубля за доллар.
А курс европейской валюты на рынке форекс опустился на 0,4% и составил на закрытии торгов 1,2109 доллара.
В связи с этим, курс доллара на открытии торгов на БВФБ 14 июня может прервать цикл снижения и вырасти на доли процента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс доллара на БВФБ на текущей неделе может снизиться еще примерно на 1%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)