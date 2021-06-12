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«Наши отношения закалены в противостоянии угрозам»: Лукашенко поздравил россиян с Днем России

12.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с праздником, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Глава государства выразил убеждение, что белорусско-российские отношения, закаленные в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов», – отмечается в сообщении.

Лукашенко обратил внимание на то, что россияне живут в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. «Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене», – отметил президент.

Лукашенко также направил поздравления премьер-министру России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с праздником,...
 
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«Наши отношения закалены в противостоянии угрозам»: Лукашенко поздравил россиян с Днем России
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