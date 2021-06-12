Венедиктов: «У Лукашенко две угрозы»

отметил Алексей Венедиктов в передаче Респиратор Бабушкина. — Одна угроза — это Россия. Что Россия приведет человека, который будет пророссийским. Поэтому Виктор Бабарико сидит в тюрьме уже год. С этим справились. — История в том, что у Лукашенко есть две угрозы, —Алексей Венедиктов в передаче Респиратор Бабушкина. — Одна угроза — это Россия. Что Россия приведет человека, который будет пророссийским. Поэтому Виктор Бабарико сидит в тюрьме уже год. С этим справились.





Вторая угроза — это свобода информации, неподконтрольной информация. И символом этого являлся канал, главным редактором которого был Роман Протосевич. Поэтому нужно и второго рядом посадить. И дальше ты уже не взираешь на то, чтобы самолет посадить, ложное сообщение о бомбе распространить.





Это история очень опасная для всех. Потому что мы видим, что президент страны гоняется за блогером по Европе, чтобы взять этого 26-летнего парня, который родился, когда Лукашенко уже был президентом. И он вот за этим пацаном гоняется, поднимает истребители.





И второе — это международные последствия, которые будут гораздо более тяжелые, чем после выборов в августе. И ни одна страна, включая Россию, здесь не поддержит Лукашенко.





Конечно, публично мы будем поддерживать, но я абсолютно уверен, что мы будем учитывать. Ведь не даром, когда летит Путин, его два истребителя сопровождают. А в стране ведь еще 146 млн граждан, которые могут кому-то не понравится. Это очень опасная история.





Беларусь и режим Лукашенко очень пострадают. Следствие будет важнее, чем факт. Это будет длинное, отравленное действие. Как, когда ты проглотил ампулу и тебе хорошо, а на самом деле она у тебя внутри растворяется, Александр Григорьевич, и начинает отравлять твой организм. Вот это будет.





Ведь уже стало известно, что расследование будет вести ФБР, потому что на самолете был один американец. И это нехорошо для тех, кто эту историю организовывал, — отметил главред Эха.





На замечание, что есть люди, которым понравились действия Лукашенко в данной ситуации, Венидиктов отметил:





— Знаете, некоторым людям нравится пытать других. Так что ж, на них ориентировать, что ли? Им нравится, когда пытают, им нравится ССовская форма. Они же не понимают, что это будет в какой-то момент с ними. И даже ХАМАС, прости Господи, сказал, что «не-не-не, мы так не делаем». То есть даже они говорят, что Лукашенко замахнулся на свободу слова. Это называется, был изгнан из гестапо за жестокость.